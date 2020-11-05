Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “06.11.2020 Cuma (yarın) Kabatepe- Gökçeada hattında, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılması planlanan tüm seferler karşılıklı olarak iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
05.11.2020 - 17:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Boğazı,Gökçeada,
744409 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744409.aspx
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