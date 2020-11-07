Edinilen bilgiye göre, Yatağan Hisarardı Mahallesindeki bir maden ocağında iş kazası meydana geldi. İş kazasında ocakta çalışan Adem Kocabıyık isimli şahıs hayatını kaybetti.
Maden ocağında iş kazası: 1 ölü
07.11.2020 - 13:01 | Son Güncelleme: 07.11.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Yatağan ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : muğla,yatağan,maden ocağı,
744854 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744854.aspx
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