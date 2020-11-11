Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 26 Ağustos 2020 tarihinde 26 haftalık 1090 gram olarak doğan kız bebek, acilen yeni doğan yoğun bakım ünitesine tedavi altına alınarak takibi gerçekleştirildi. 2 buçuk ay süren yoğun bakım yatışı sonunda 2 bin 500 gram ağırlığa ulaştırılarak sağlıklı bir şekilde taburcu edilen ve ismi daha konulmayan bebek ailesine kavuştu. Bebeğin ailesi, yatışı süresince bebeklerine özverili ve sevgi dolu yaklaşımları ile hayata tutunmasına destek olan Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi personeline teşekkür ettiler.