Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köyde, jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapattı. Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uyguladıklarını belirtti. Karantina boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
11.11.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 11.11.2020 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kestanelik köyü yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,köy,karantina,koronavirüs,
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