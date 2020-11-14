Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.