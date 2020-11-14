Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
14.11.2020 - 14:56 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da durdurulan 2 araçta yapılan aramada 84 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada her iki araçta 12 parça halinde toplam 84 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.
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746474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746474.aspx
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