Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen hayvanlar, yeni sahiplerini bekliyor. Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci “Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve beş köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hâlâ korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma bir buçuk ay sürebilir. Eğer gerçek sahiplerini bulamazsak yenilerini arayacağız” diyor.
Can dostları sahiplerini bekliyor
15.11.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 15.11.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremde birçok hayvan da telef oldu. Enkaz altından sağ kurtarılan kedi ve köpekler ise Bayraklı Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler : kedi,kedi sahiplendirme,
746581 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746581.aspx
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