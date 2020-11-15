Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Veteriner hekimler tarafından tedavi edilen hayvanlar, yeni sahiplerini bekliyor. Bayraklı Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Armağan Kirdeci “Tedavisini tamamladığımız 20 kedi ve beş köpek var. Bize gelen kedilerin psikolojileri iyi değil. Depremi yaşamalarından dolayı saklanma içgüdüleri var. Hâlâ korkuyorlar ve kafeslerinden çıkmak istemiyorlar. Hayvanlardaki bu travma bir buçuk ay sürebilir. Eğer gerçek sahiplerini bulamazsak yenilerini arayacağız” diyor.