Yarışma jürisi bu yıl, koronovirüs salgını nedeniyle elektronik ortamda toplandı. Toplantı öncesi bütün eserler jüri üyelerine ulaştırılarak önceden incelemeleri sağlandı ve yarışmaya aday olan 121 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik Jüri, toplam 13 başarı, 14 mansiyon ödülü verdi.
2019 yılında yayınlanan eserlerin değerlendirildiği yarışmanın jürisi, soy isme göre alfabetik olarak şu isimlerden oluştu:
Mustafa Arslan - Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi,
Ergun Ata - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Sekreteri,
Sezai Ballı - Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı,
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Kavaklı - Gazeteci, emekli öğretim üyesi,
Sefa Özdemir - Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı, TGK Genel Başkan Yardımcısı,
Hacı Tonak - Gazeteci, yazar.
BGC Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması sonuçları şöyle oluştu:
HABER DALI
Derya Demir Pınar - Öğretmen Borsası - Olay Gazetesi - BAŞARI
Cihan Kayalı - Göçebe Fen Lisesi - Şehir Gazetesi - MANSİYON
Gülname Paça - Bursa’da eğitim vurgunu - Bursadabugün - MANSİYON
KÖŞE YAZISI DALI
Lale Akasoy - Bu çocuklar niye Bekliyor? - Yeni Dönem Gazetesi - BAŞARI
İlhami Yıldız - Yerli otomobilin merkezi belli oldu mu?- Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON
Nurullah Nuri Yavuz - Yazıl bize - Yeni Dönem Gazetesi - MANSİYON
SPOR HABERİ DALI
Fatih Akkuş - 600 bin TL’lik stadyum soygununa suçüstü - Kent Gazetesi - BAŞARI
SPOR KÖŞE YAZISI DALI
Engin Aksöz - Ömrümüz yeterse paylaşırız - Yeni Dönem - BAŞARI
Tolgay Ataokay - Goygoy Bursasporluğu - Bursaport - MANSİYON
EKONOMİ HABER DALI
Serhat Tezcan - Tekstilde tehlike çanları çalıyor - Hürriyet Bursa - BAŞARI
Birgül Telli Uysal - Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomi - Bursa Hakimiyet Gazetesi - MANSİYON
RÖPORTAJ, ARAŞTIRMA, İNCELEME DALI
Elif Didem Danacıoğlu - Sanayici otoyol için bağlantı yollarını bekliyor - Ekohaber - BAŞARI
Murat Günay - Bilenser’in gözüyle Bursaray serüveni - Olay Bursa’da Yaşam eki - MANSİYON
FOTOĞRAF DALI
Sergen Sezgin - Özgürlüğe çırpamayan kanatlar - Anadolu Ajansı- BAŞARI
Alper Tüydeş - Beyzanur ve 6 leyleği - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON
MAGAZİN MİZANPAJ DALI
Gökhan Şenyavaş - 11 Kasım 2019 - Olay Çekirge 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI
Funda Baş - 11 Ağustos 2019 - Bursa Hayat 2. Sayfa mizanpajı - MANSİYON
GENEL MİZANPAJ DALI
Coşkun Çakır - 19 Mayıs 2019 - Bursa Hakimiyet 1. Sayfa mizanpajı - BAŞARI
Ezgi Özdaş - 10 Ekim 2019 - Kent Gazetesi 1. Sayfa mizanpajı - MANSİYON
SPOR MİZANPAJ DALI
Mesud Namlıkaya - 26 Ekim 2019 - Bursa Hayat 15. Sayfa mizanpajı - BAŞARI
Cem Kayır - 14 Aralık 2019 - Olay Gazetesi 14. Sayfa mizanpajı - MANSİYON
TV GENEL HABER DALI
Halil Ataş - Bitmeyen yol çiftçiyi canından bezdirdi - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI
Seray Saygılıoğlu - İçler acısı dünya mirası - AS TV - MANSİYON
TV PROGRAM DALI
Mehmet Ali Ekmekçi, Serkan Yetişmişoğlu - Timsah Saati - Bursadabugün TV - BAŞARI
Dilek İlhan - Bıçak izi - LINE TV - MANSİYON
TV GÖRÜNTÜ DALI
Alper Tüydeş - Neşeli kuşlar - İhlas Haber Ajansı - BAŞARI
Fatih Çapkın - Yüzlerce asker arasında göz yaşlarıyla Ali’sini aradı - İhlas Haber Ajansı - MANSİYON