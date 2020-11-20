Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Yıldırım Bayezid Caddesi üzerinde meydana geldi. 4 katlı bir binanın birinci katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangından dolayı atölye içerisinde patlama meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bahçelievler’de tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada
20.11.2020 - 00:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 00:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahçelievler’de tekstil atölyesinde meydana gelen patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler : Bahçelievler,yangın,tekstil atölyesi,
747626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747626.aspx
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