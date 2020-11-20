Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Küçükçekmece Menekşe Sahil üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mehmet Ö., Güven A. ve Serhan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan Güven A.'nın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Ekipler kaçan bazı şahısları yakalamak için çalışma başlattı.