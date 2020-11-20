Koronavirüs denetimlerini aralıksız sürdüren Karabük Valisi Fuat Gürel’in korumasının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Vali Gürel’in, koronavirüs kuralları gereği, temaslı olduğu için kendisini izolasyona aldığını ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti
20.11.2020 - 19:01 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük Valisi Fuat Gürel, korumasının Coivd-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izolasyona aldı.
Etiketler : fuat gürel,karabük,koronavirüs,
747835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/747835.aspx
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