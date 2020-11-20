Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs denetimlerini aralıksız sürdüren Karabük Valisi Fuat Gürel’in korumasının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Vali Gürel’in, koronavirüs kuralları gereği, temaslı olduğu için kendisini izolasyona aldığını ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.