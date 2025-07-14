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Koca kent ıssız kaldı! Büyükşehir'de film karesi gibi görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın 42 derecelere çıkması kentin boşalmasına neden oldu. Kentte kalan vatandaşlarda sokağa çıkmadı. Şehrin tepesinden çekilen dron görüntüleri ise film karelerini aratmadı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla Türkiye'de aşırı sıcaklar etkili oluyor. 

Afrika sıcaklarının tüm ülkeyi etkisi altına almasının ardından Adana’da bunaltıcı sıcaklarda kendini göstermeye başladı. Sıcaklığın 35 derecelerde nemin ise yüzde 80’lere çıktığı kentte hissedilen sıcaklıkta 42 dereceyi buldu. Bu nedenle kent bomboş kaldı. 

Koca kent ıssız kaldı! Büyükşehir'de film karesi gibi görüntüler - 1. Resim

CADDE VE SOKAKLAR ISSIZLAŞTI

Birçok kişi yazı fırsat bilip izne ayrılıp ya yaylalara ya da denize tatile giderken, Adana’da kalan vatandaşlar da sokağa çıkmadı. Kendin cadde ve sokakları bomboş kaldı. Özellikle saat 11’den sonra kentte sokakta birilerini görmek güçleşiyor. 

Uzmanların saat 11 i le 16.00 arasında sokağa çıkmayın uyarasını çoğu kişi uyuyor. Bazı vatandaşlar ise evde sıkılıp parkta ağaç gölgesinde oturmayı tercih ediyor. Bunlardan biri olan Mert Demir, çok bunaltıcı sıcak olduğunu, her yaz aynı şeyleri yaşadıklarını söyledi. Parka gelen Ahmet Şentürk ise sıcaktan bunalıp parka geldiğini, havaların her yıl biraz daha ısındığını söyledi.

Sıcak havadan sadece insanlar değil hayvanlarda etkileniyor. Parktaki güvercinlerde sıcak nedeniyle kendilerini süs havuzuna atıp burada serinledi. Güvercinlerin serinlemesinden renkli görüntüler oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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