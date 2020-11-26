Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı 13-14 yaşında bizden kopardılar. Onları almak için buradayız. Alana kadar da gelmeye devam edeceğiz" diyen Arslan, evlatlarına kavuşmak istediklerini belirtti.

Arslan, "Kaç yıldır oğlumun yolunu gözlüyorum. 6 yıldır yüreğim yanıyor. Sesini duymaya hasret kaldım. Ne hakları vardı buna? Çocuğumu koparıp, aldılar. 12 haftadır geliyoruz. 12 yıl da sürse çocuğumu onlardan istemeye devam edeceğim." dedi.

Kendisi gibi yüreği yanan diğer annelere de seslenen Arslan, "Gelin çocuklarını bu zalimlerden isteyelim. Gelin birlik olalım. Birlikten kuvvet doğar. Hepimizin çocukları annelerine kavuşsun." diye konuştu.

Emine Üstek de oğlu Metin'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle dağa kaçırıldığını dile getirerek, sağlığı el verdikçe oğlunu HDP'den istemek için her perşembe günü eylem yapacağını belirtti.

2015 yılında terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda eşini kaybettiğini, 6 çocuğunun yetim kaldığını aktararak, 12 haftadır eyleme destek verdiğini kaydetti.

H.S, "Artık anneler ağlamasın, başka canlar yanmasın istiyoruz. Çocuğu dağa kaçırılan annelerimizin yavruları verilsin istiyoruz. Bu isteğimiz her hafta burada sürecek." ifadesini kullandı.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.