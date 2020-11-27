Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolcu durağında bekleyen vatandaşların arasına daldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, 1 yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.