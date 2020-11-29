Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasına verilen arayla birlikte herkes ailesiyle birlikte sokaklara akın etti. Bu arayı fırsat bilen düğüncüler ise iki kısıtlama arasında davul zurna eşliğinde gelin aldı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde kimsenin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüntülenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs artışının yüksek olduğu iller arasında Bursa'yı göstermesinin de ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gözler önün serdi.