Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Öztürk, Covid-19 salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran, kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması genelgesine göre uygulanan Cumartesi saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar sokağa çıkma yasağında Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, sokağa çıkarak sokaktaki canlıları yalnız bırakmadı. Kısıtlamanın ikinci haftasında ilçe merkezindeki sokak köpeklerini tek tek elleriyle besleyen Öztürk, uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan İtfaiye Amirliği'ni de ziyaret etti. Başkan Öztürk, itfaiye erlerine “Herkes evlerinde otururken sizlerin görevi beklemek” ifadesini kullandı.

"Yiyeceklerin olmadığı ortamlarda hayvanların aç kalması bizi vicdanen, ahlaken ve dinen rahatsız etmiştir

Başkan Öztürk, daha sonra İtfaiye Amirliği'nin bahçesinde bulunan sokak köpeklerini de mama vererek besledi. Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Bizler evlerimizde otururken sokaklarda maalesef hayvanlar kalıyor. Köpeklerimize kalıyor özellikle, dolayısıyla bizler hafta içi yaptığımız çalışmalarla mümkün olduğunca her ne kadar resmi anlamda bir barınağımız olmasa da vatandaşlarımızın destekleriyle, belediye çalışanlarımızın desteğiyle hayvanlarımızın bakımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu akşam da yine hep beraber köpeklere, sokak hayvanlarına bir takım yiyecekler, mamalar vermeye gayret edeceğiz. Çünkü bizler evlerimizde sıcak mekanlarda otururken hiç kimsenin olmadığı, yiyeceklerin olmadığı ortamlarda hayvanların aç kalması bizi vicdanen, ahlaken ve dinen rahatsız etmiştir. Bu akşam sokak hayvanlarını beslemeye gayret edeceğiz, çünkü bu hakikaten maruz kaldığımız virüs belası öyle görülüyor ki diğer dolaylı yansımaları itibari ile sadece insanları değil doğada yaşayan bütün canlılara zarar veriyor. İnşallah temennimiz odur ki kısa bir sürede hepimiz bu beladan kurtularak hem bizi hem diğer canlıların rahatça hayatlarını sürdürebileceği günlerin gelmesini temenni ediyoruz” dedi.