Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ev ve işyerinde yapılan aramada; işletmenin bodrum katında 17 kişinin bulunduğu, içeride kumar oynadıkları tespit edildi. İşletmede yapılan aramada, 91 deste iskambil kağıdı, 8 adet okey ıstakası, 212 adet okey taşı, 2 adet zar, 267 adet marka 30)adet tavla pulu, 2 adet borçlulara ait isim listesinin bulunduğu defter, 17 adet alışveriş fişi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri suç aletlerine el koyarken, şüpheliler U.Y. ve B.Y.U. isimli şahıslar hakkında ‘Kumar oynamak için yer temin etmek’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili 17 şahsa kumar oynamaktan 20 bin 825 TL ve sosyal mesafeyi ihlal suçundan 53 bin 550 TL, 2 şahsa maske takmama suçundan 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 79 bin 325 TL idari yaptırım uygulandı