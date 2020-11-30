Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Derepazarı ilçesi sahilinde meydana geldi. Evden balık tutmak için çıktığı öğrenilen 64 yaşındaki Kazım Metin’in, sahilde gezenler tarafından baygın halde yerde yattığı fark edildi. 112 Acil Servis ekiplerine haber verilmesinin üzerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri Metin’i Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Metin beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Yakınları, Metin'e hastanede geç müdahale edildiği iddiasında bulundu.



Öte yandan, Sağlık İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıklarken, Kazım Metin bugün Derepazarı ilçesinde toprağa verilecek.