Olay, Düz Mahalle’de meydana ageldi. Edinilen bilgiye göre, soyadı henüz öğrenilemeyen Ali isimli şahıs, 5 katlı binanın merdivenlerinden aşağı ineceği esnada, 2. katta dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, konuyla alakalı inceleme başlattı.
Merdivenlerden düşen şahıs hayatını kaybetti
30.11.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 14:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde, 5 katlı binanın ikinci katındaki merdivenlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Düz Mahalle’de meydana ageldi. Edinilen bilgiye göre, soyadı henüz öğrenilemeyen Ali isimli şahıs, 5 katlı binanın merdivenlerinden aşağı ineceği esnada, 2. katta dengesini kaybederek düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, ağır yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak, Sağlık Bakanlığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : merdivenden düşen şahıs,
750008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750008.aspx
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