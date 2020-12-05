Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Akçapınar Mahallesi'nde Covid-19 vakalarının görüldüğü belirtilerek, mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu tespit edildiği ve salgının yayılımını önlemek amacıyla mahalleye giriş-çıkışların bugün saat 21.00'den itibaren karantina uygulanması kapsamında kapatıldığı belirtildi.
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
05.12.2020 - 07:10 | Son Güncelleme: 05.12.2020 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Akçapınar Kırsal Mahallesi korona virüs nedeniyle karantina altına alındı.
Etiketler : balıkesir,balıkesir koronavirüs,
751082 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751082.aspx
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