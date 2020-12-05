Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, cuma akşamı saat 21.00 ile pazartesi sabah saat 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın başlamasının ardından bugün İstanbul’un genelinde sokakların boşaldığı, vatandaşların kurallara uyarak evlerinde kaldığı görüldü.

Maskesiz dolaştılar, çekirdek kabuklarını yere attılar

Kısıtlamayla ilgili yapılan duyuruda turistlerin sokağa çıkmalarında engel olmadığı ve kısıtlamadan muaf tutulacakları belirtilmişti. Bu durumu fırsat bilen yabancı turistler bugün İstanbul’un popüler yerlerinden olan Taksim ve İstiklal Caddesine akın etti. Meydanda dolaşan bazı turistlerin maske dahi takmadıkları görüldü. Bir turist kafilesi ise toplu şekilde maskelerini çene altlarına takıp, çekirdek çitledi. Yedikleri çekirdeklerin kabuğunu yerlere döken turistlerin rahat tavırları dikkat çekti.

Meydanda takılmayan maskeler caddeye girişte hatırlandı

Kısıtlamadan muaf tutulan turistler İstiklal Caddesine girmek istediklerinde pasaport kontrolüne tabii tutuldu. İstiklal Caddesi dışında maske takmayan turistlerin girişte uyarılmalarının ardından maskelerini taktıkları görüldü.