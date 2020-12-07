Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Gerek mağazada alışveriş yaparken kıyafeti denemekten korkan, gerekse online alışveriş yapanlar için teknoloji ihtiyacı bugün çok daha önemli hâle geldi. Bu ihtiyacı gören bir girişimci 'My Size' adlı uygulama geliştirdi. 27 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen uygulamayı indirip profil oluşturduktan sonra istediğiniz markanın ürününün vücut ölçünüze uyup uymadığını görmeniz mümkün oluyor. Çünkü her markanın kalıbı farklı ve bir markanın M bedeni uyarken, diğerinin S bedeniyle rahat edebilirsiniz. Bu uygulamayla tüketici beğendiği ürünün doğru bedenini bir kerede alıp mutlu olurken, dev bir ekonomik kaybın da önüne geçilecek. Çünkü mağaza içi satın almaların sonunda yüzde 10 olan iade oranı, online alışverişte yüzde 40'a çıkıyor ve iadelerin yüzde 70'i beden uymadığı için yapılıyor. İade edilen ürünlerin yüzde 25'i ise maalesef atık depolama alanlarına gönderiliyor ve yılda 50 milyar liralık kayıp oluşuyor.