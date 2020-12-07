Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da hafta sonu etkili olan sis beraberinde seyrine doyumsuz manzaralar bıraktı. Haydarpaşa civarında havadan kayıt edilen görüntülerde adeta sis denizi içinde kaybolan şehir izleyenleri mest etti. Havadan çekilen görüntülerde gün doğumu ile kızıla bürünen bulutlar ortaya eşsiz kareler çıkarttı. Çamlıca Televizyon kulesi, Çamlıca Camii ve gökdelenler hariç tüm İstanbul’un neredeyse sis içinde kaldığı görüldü. Güneş doğmadan önce yanan şehir ışıkları, ortaya eşine az rastlanır manzaralar çıkarttı. Çamlıca tepeleri ise sisten tamamen arınmış bir şekilde ortada durduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bulutların binaların etrafını sardığı manzara ise masalsı görüntüler oluşturdu.