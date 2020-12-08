Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, önlisans mezunu bin 360 erkek, 240 kadın aday olmak üzere toplam 8 bin aday asıl olarak alınacak. Lisans mezunları için 2019-2020 yılları içinde KPSS P3 puan türünden en az 60 puan, önlisans mezunlarından 2020 KPSS P93 puan türünden en az 65 puan alanların başvuru yapabileceği belirtildi. Kadın ve erkek adayların 01 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olması şartı aranmakta.