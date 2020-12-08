Ayrıntılar geliyor...
Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin davada 31 belediye görevlisi için 15'er yıla kadar hapis istemi
08.12.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 11:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan 31 kişi hakkında, on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kartal,Yeşilyurt Apartmanı,
751797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/751797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER