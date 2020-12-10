Mahkeme, sanığa 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verirken, kararı onadı. Sanık Davut Demir, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Adana 13. Bölge Adliye Mahkemesinde kararın onanmasıyla ilgili duruşma yapıldı. İstinaf mahkemesi, müebbet hapis cezasını bozarken, sanığa ’tasarlayarak insan öldürmekten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, kararı onadı.