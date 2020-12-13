Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "14 Aralık Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Boğaz hatlarında (Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir) yoğunluk olması durumlarında seferler saatsiz olarak yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada feribot seferleri iptal edildi
13.12.2020 - 16:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gökçeada,feribot,sefer iptali,
752957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752957.aspx
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