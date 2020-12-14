Polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde oluşturulan ‘Kontrol Noktası’ kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte kaldırıldı. Yoldaki trafik işaretlerini kaldıran polis ekiplerinin denetimleri genelgede belirtilen saatlerde tekrardan gerçekleşecek. Bugün saat 21.00’de başlayacak olan haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması diğer gün sabah saat 05.00’de son bulacak.
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi, kontrol noktaları kaldırıldı
14.12.2020 - 05:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde 11 Aralık Cuma günü saat 21.00’de başlayan ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi.
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753051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/753051.aspx
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