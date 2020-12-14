Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde oluşturulan ‘Kontrol Noktası’ kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte kaldırıldı. Yoldaki trafik işaretlerini kaldıran polis ekiplerinin denetimleri genelgede belirtilen saatlerde tekrardan gerçekleşecek. Bugün saat 21.00’de başlayacak olan haftaiçi sokağa çıkma kısıtlaması diğer gün sabah saat 05.00’de son bulacak.