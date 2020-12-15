Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM Otoyolu Düzce kesimi Büyük Melen mevki’inde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Araçlardan dökülen mazot, yağışla birleşince yolu kayganlaştırdı. Yolda durmakta zorlanan Volkswagen marka otomobil, Volvo marka otomobil, BMW marka otomobil ile plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka cipin aralarında olduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazadan şans eseri yaralanan olmazken emniyet ekipleri trafiği yavaşlattı. 112 Acil sağlık ekipleri de kaza yapan otomobillerin sürücülerini ve otomobillerde bulunanları kontrol etti. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda araç kuyruğu oluştu.

4 aracın karıştığı kaza sonrası ikinci bir kaza daha meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken Karayolları ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.

Toplam değeri 1 milyonun üzerinde olan lüks araçların ağır hasar gördüğü kaza sonrasında yolun kayganlaşması nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametine Hendek’ten kapatıldı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılacak.