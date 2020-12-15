Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lüleburgaz-Pınarhisar yolu Kaynarca Sapağı mevkiinde sabah saatlerinde seyir halinde olan 39 AC 878 plaka sayılı kamyon, kamyon kasasında taşıdığı mıcırların yola dökülmesi ve hava koşullarının etkisi nedeniyle kaza yaptı. Kazada can kaybı yaşanmazken kayan araç nedeniyle yol, her iki tarafta da trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu yolda bir saatlik aksama, yaklaşık 900 araçlık konvoy oluşmasına neden oldu.