Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşama tutunmanın zorlaştığı İdlib’de, Sadakataşı yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Bölgede bulunan dernek acil yardım ekibi 200 haneye bebek paketi, 300 aileye gıda kumanyası, 6 bin adet bot ve mont dağıtımı gerçekleştirdi.

Yaşanan çatışmalar sonrası yüzbinlerce insanın göç ettiği İdlib’de gıda, barınma ve kışlık kıyafet sorunu yaşayan mülteciler için Sadakataşı Derneği hayırseverlerin destekleriyle yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

6 bin adet kışlık kıyafet

Sadakataşı Derneği, kış yardımları kapsamında bölgede bulunan acil yardım ekibinin koordinasyonunda 6 bin adet bot ve mont dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek kış yardımlarının devamında önümüzdeki günlerde bölgeye kışlık kıyafet, bot, soba ve yakacak ulaştıracak.

Gıda yardımları

Sınırımıza yakın bölgelere göç eden İdlibli mültecilerin gıda ihtiyacının karşılanması için dernek çalışmalarını sürdürüyor. Briket evlerde yaşayan 300 aileye şeker, tuz, çay, un, mercimek, pirinç, sıvı yağ, bulgur, makarna, konserve gıdalar ve salçadan oluşan gıda kumanyası dağıtıldı. Ayrıca bebekler için 200 haneye süt, bebek bisküvisi ve hediyeler dağıtıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; ‘‘Sınırımıza yakın noktalara göç eden mülteciler için acil yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mülteci aileler kışın gelmesiyle birlikte zorlu yaşam koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Bu durumun çözümüne katkı sağlamak için kışlık kıyafet, gıda kumanyası ve bebek paketi dağıtımları gerçekleştirdik. Yardımların İdlib’e ulaşmasına katkıda bulunan hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu İdlib yardımları destek olmak için banka hesap numaralarına,www.sadakatasi.org.trweb adresinden ulaşılabilir. Ayrıca tüm operatörlerden İDLİB yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilinir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilirsiniz.