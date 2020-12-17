Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaçırılma olayıyla ilgili MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla uyuşturucu kaçakçısı suç örgütü elebaşı Naci Şerifi Zindaşti ile bağlantılı 15 şüpheli yakalanmıştı. Chaab’ın İstanbul’daki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. İsveç’ten iddialara göre Zindaşti’nin adamlarınca kandırılıp Türkiye’ye getirilen Chaab’ı, İstanbul Havalimanı’nda İran gizli servisinin biri kadın elemanları karşıladı. Grup, ardından bir taksiyle buradan ayrıldı. Muhalif Chaab’ın daha sonra bindirildiği bir araçta bayıltıldığı, karayoluyla Van’a götürüldüğü belirlendi. Zindaşti’nin adamlarının, kaçak yollarla sınırdan geçirdiği Chaab’ı İran rejimine teslim ettiği öğrenildi.