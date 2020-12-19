Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de Toros Devlet Hastanesi Covid Yoğun Bakım Sorumlu Hemşiresi Ferdi Kovan da iki defa koronaya yakalansa da iyileşir iyileşmez hemen görev başına dönen fedakâr sağlıkçılardan biri. Evli ve iki çocuk babası Kovan, “İlkini 12 Ağustos’ta geçirdim. İki ay sonra PCR testim yine pozitif çıktı. İlkini atlattıktan sonra hemen göreve döndüm. İkincisinde Covid-19’lu hastaların içinde çalışıyordum. Yıprandık, tükendik ama görevden kaçmayız. Mesafe, maske ve hijyene dikkat edersek başarırız” dedi.

FARKLI BİR REKOR

Gaziantep'te 25 Aralık Devlet Hastanesinde görevli anestezi teknisyeni Ümit Helvacıkara ise koronavirüsü atlattıktan sonra sekiz defa plazma bağışında bulunarak farklı bir rekora imza attı. Helvacıkara, “Türkiye’de sekiz defa plazma bağışında bulunan ilk sağlıkçı” unvanını elde etti. 8 Eylül’de ilk plazma bağışını yapan Helvacıkara, “Azami sınır 10-12 olsaydı da ben yine bağış yapardım” dedi. Helvacıkara, koronavirüsü atlatan herkesi plazma bağışında bulunmaya çağırdı, hiçbir yan etki olmadığını vurguladı. Kıymet Gökçe - Koray Ünlü - Muhammet Abdulkadir Esen MERSİN / GAZİANTEP İHA