Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyesi Ceylan Karayel’in babası, Sungurlu esnafından Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, korona virüs salgını sonucu hayatını kaybetti.



Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.



Karayel'in cenazesi Pazar günü saat 11.00'de Sungurlu Sarıtepe mezarlığında defnedilecektir.