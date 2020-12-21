Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da bir baba, 25 yaşındaki üniversite mezunu işsiz kızı için bağlanan yardım nafakasının kaldırılması için dava açtı. Kızının, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Haziran 2013'te mezun olduğunu, eğitimini tamamlaması ve hayatını idame ettirecek imkâna sahip olması nedeniyle yardımına ihtiyacı kalmadığını ileri süren baba, nafakanın 20 Mayıs 2013 itibariyle kaldırılmasını istedi. Davalı kız ise iş bulamadığını, KPSS kursuna gittiğini savunarak, davanın reddini istedi. Ankara 4. Aile Mahkemesi, nafakayı "iş bulma imkânı var" diyerek kaldırdı. Temyiz için dosyanın geldiği Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, "Mezun ise de dava tarihi itibarıyla iş bulma imkânı bulunmadığı ve KPSS kursuna gittiği için babanın yardımına muhtaç" diyerek, yerel mahkeme kararını bozdu. Mahkemenin direnmesi üzerine dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna geldi. "Eğitim temel insan hakkı" diyen Kurul, "Çocuğun üniversiteden mezuniyeti, eğitim hayatının sona erdiği anlamına gelmiyor" diyerek yerel mahkeme kararını bozdu.