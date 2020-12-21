Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Alisofu, Belencik ve Şehitemin köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Sarıkamış’ta 3 köy karantinaya alındı
21.12.2020 - 17:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarıkamış’ta koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars,Sarıkamış,karantina,köy,
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