Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu ve Belencik ve Şehitemin köyleri Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köylere giriş ve çıkışlar yasaklandı.



Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Sarıkamış ilçesi Alisofu, Belencik ve Şehitemin köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.