Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı sürücüler kar yağışından etkilenmemek için araçlarını battaniyeyle korudular. Kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda oluşan buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmaları istendi.