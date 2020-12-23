Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışının ardından kentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bazı sürücüler kar yağışından etkilenmemek için araçlarını battaniyeyle korudular. Kar nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollarda oluşan buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmaları istendi.
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu
23.12.2020 - 00:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 - 00:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
Etiketler : ardahan,
754912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/754912.aspx
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