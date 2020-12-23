Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalyalılar, şehrin en işlek bölgelerinden biri olan Kâzım Özalp Caddesi’ne akın etti. Birçok kişi yasağa rağmen banklarda oturup yemek yedi. Onlarca kişi de Millî Piyango’nun yılbaşı özel çekişine katılmak için bilet kuyruğuna girdi. Zabıta ekipleri, vatandaşları sık sık fiziki mesafe konusunda uyardı. Yirmi yaş altının sokağa çıkma yasağından muaf olduğu saatlerde sıraya giren gençlerden Beyzanur Yılmaz “Milyoner olmanın hayalini kuruyorum. Güney Kore’ye gitmek istiyorum” diye konuştu. Tuğba Soysal da “Aşırı bir kalabalık var ama çocuklarıma güzel bir gelecek kurmak için sıraya girdim” dedi. Antalya Şans Oyunları ve Millî Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu “Türkiye ve Antalya genelinde biletlerin yüzde 75’i tükendi” ifadelerini kullandı.