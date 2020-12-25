Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümüşhane kent merkezinden geçen Harşit Çayına sokak köpeğinin düştüğünü ve kurtarılmayı beklediğini gören duyarlı bir genç uzun uğraşlar sonucunda üşüyen ve acı acı ses çıkaran köpeği buz gibi sudan kurtardı.

Arkadaşıyla birlikte hastaneden dönerken Cumhuriyet Caddesinin olduğu kısımda köpeğin sesini duyunca kulak kabartan Mithat Çakıcı (24), arkadaşına hemen İtfaiye’yi aramasını söyledikten sonra ekip gelinceye kadar elinden geleni yapmak için tehlikeli yoldan dere ıslahı çalışmaları devam eden Harşit Çayı kenarındaki beton blokun üzerine geçti.

Beton zemine yüzüstü uzanarak suyun içindeki köpeğe ulaşmak istediğini ve ilk olarak tasmasından tuttuğunu kaydeden Çakıcı, o anları şu sözlerle anlattı: “Kolum ancak tasmasına kadar yetişti. Yukarı çekmek için tasmasından tutup çektim ama suyun etkisiyle tasma sıyrılarak boynundan çıktı ve tekrar dereye düştü. Bu kez kendimi daha da riske ederek biraz daha kıyıya yaklaşarak kolumu uzattım. Ensesinden tuttuğum gibi yukarıya aldım. O sırada gelen İtfaiye ekiplerine teslim ettim köpeği.”

Soğuk hava ve tehlikeli olmasına rağmen yaptığı işi “Bunlar insanlık görevimiz” diye nitelendiren Çakıcı, “Sokak hayvanı da olsa o da bir can. Onun için öyle kalmasına bizim gönlümüz el vermedi” diye konuştu.

Nehre düşen karacayı kurtarmak için gözünü kırpmadan Çoruh nehrine atladı

Artvin’in Borçka ilçesinde itfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehrine düşen karacayı görünce hiç düşünmeden nehre atladı. Karacayı sudan çıkartmayı başaran itfaiye çalışanı, bütün müdahalesine rağmen karacayı hayata döndüremedi.

Borçka Belediyesi İtfaiye çalışanı Memduh Kurtuluş, Çoruh nehri kenarında gezindiği sırada nehirde çırpınan bir karacayı fark etti. Yiyecek aradığı sırada suya düştüğü tahmin edilen karacayı kurtarmak isteyen belediye çalışanı elbiseleriyle birlikte soğuk sulara atladı. Bir süre karacanın peşinden sürüklenen Kurtuluş, daha sonra yüzerek karacaya ulaştı. Etraftaki vatandaşların yardımıyla karaca sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan karacanın yaşamadığını fark eden vatandaşlar yeniden hayata döndürmek için caba harcasalar da başaramadılar. Karaca kısa süre sonra öldü.