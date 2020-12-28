Kedinin kuyruğu hasarlı, arka ayakları da birbirine yapışıktı. Kapandaki yapıştırıcı sebebiyle kedinin tüylerinde de yer yer kopmalar vardı. Görevliler kediyi kapanla birlikte hastaneye götürdü. RSPCA yetkilisi Nicole Broster, “Zavallı kedi çok korkmuştu. Korkunç yaraları vardı ve büyük acı çekiyordu” dedi. Bir miktar yapıştırıcıyı da yediği belirlenen kedi, durumunun hızla kötüleşmesi üzerine uyuşturucu verilerek itlaf edildi. RSPCA, farelere yapıştırıcılı tuzaklar kurulmaması konusunda uyarıda bulundu.
Fare kapanına takılan kedi, kurtarılamayınca itlaf edildi
28.12.2020 - 12:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 12:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de başkent Londra’nın kuzeyinde fare kapanına takılıp kalmış siyah beyaz bir kedi görüldü. Haber verilmesi üzerine gelen Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) görevlileri, kapanın yapıştırıcıyla dolu, kedinin sol ön bacağında da enfeksiyon kapmış büyük bir yara olduğunu gördüler.
Etiketler : londra,fare,kedi,
756008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756008.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER