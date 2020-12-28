Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kedinin kuyruğu hasarlı, arka ayakları da birbirine yapışıktı. Kapandaki yapıştırıcı sebebiyle kedinin tüylerinde de yer yer kopmalar vardı. Görevliler kediyi kapanla birlikte hastaneye götürdü. RSPCA yetkilisi Nicole Broster, “Zavallı kedi çok korkmuştu. Korkunç yaraları vardı ve büyük acı çekiyordu” dedi. Bir miktar yapıştırıcıyı da yediği belirlenen kedi, durumunun hızla kötüleşmesi üzerine uyuşturucu verilerek itlaf edildi. RSPCA, farelere yapıştırıcılı tuzaklar kurulmaması konusunda uyarıda bulundu.