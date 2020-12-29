Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan Patan ailesine Tekirdağ’da koronavirüs tedavisi gören annelerinin vefat ettiği söylendi. 64 yaşındaki Fatma Patan’ın öldüğü haberinin verilmesi üzerine aile yakınları Tekirdağ’a giderek cenazeyi aldı. Cenaze ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen aile yakınları, cenazeyi dün öğle saatlerinde defnetti. Defin işlemlerinden bir süre sonra aile üyeleri aldıkları telefon ile şoke oldu.

Anneleri yerine başka bir kişinin defnedildiği açıklanan aileye annelerinin bugün vefat ettiği söylendi. Olayın ortaya çıkması ile birlikte mezarlık açılarak cenaze, gasilhaneye gönderildi. Defnedilen cenazenin asıl sahipleri ise Sakarya’ya geldi. Anne Patan’ın cenazesi de Tekirdağ’dan Sakarya’ya doğru yola çıkarıldı.