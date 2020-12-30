Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir şahıs ilginç bir dolandırıcılık olayını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa Yakası’nda 8 kamyondan söktüğü taşıtmatik ve plakaları kendi aracına takan bir şahıs, Kağıthane’deki akaryakıt istasyonlarından yakıt aldı. Şahsın istasyondan mazot aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çaldığı 16 NYN 84 plakayı monte ettiği panelvanla istasyona gelen kişinin mazot aldığı görülüyor.