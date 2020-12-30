Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılandırma için sürenin uzatıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Emlak-çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, harcamalara katılım payları, su borçları ve kira borcu olan vatandaşların borçları yapılandırılıyor. Emlak Müdürlüğü’nde yoğun bir şekilde yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Süre uzadı bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Belediyemize başvurular oldukça yoğun. Bu yapılanma bina, işyeri, arsa arazi gibi belediyemize emlak borcu olan arkadaşlarımızın borcu. Bu yapılandırma faiz ve cezayı tamamen kaldırıyor. İnternet üzerinden başvuru yapmak pandemi döneminde daha sağlıklı olacak. Online olarak da borcunuzu belediyemize gelmeden yapılandırabilirsiniz. Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise Şubat 2021'e ertelendi. Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde bankalarının kredi kartlarını kullanarak online bir şekilde yapabilecek." dedi.