Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolundan Avcılar istikametine ilerleyen midibüs, Esenyurt Gişeler'den çıkacağı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarparak yola devrildi. Kazada midibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, kaza bölgesinde yoğun trafik oluştu. Kazayı gören vatandaşlar midibüsteki yaralıların yardımına koşarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi çevrede bulunan hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yola devrilen midibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken, kaza bölgesi drone ile görüntülendi.