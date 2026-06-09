THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ultra-uzun menzilli uçakların 2027 sonundan itibaren filoya katılmasıyla Avustralya ve Güney Amerika’da bazı noktalara uçacaklarını belirterek, “İnşallah bu seneyi az zararla, makul bir büyümeyle tamamlayıp kaldığımız yerden THY büyümesine devam edeceğiz” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yakıt tedarikinde sıkıntı yaşamadıklarını, piyasa fi - yatlarından yakıt aldıkları için herkes gibi fi yat artışlarından etkilendiklerini söyledi. Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi’nde (WATS) konuşan Şeker, “(Yakıt) Asya’ya göre daha uygundu fiyatlarımız. Orada ton başına 2.000 dolara kadar çıktığı dönemler oldu. Biz en çok 1.600-1.800 dolar seviyelerini gördük. Şu anda 1.200-1.300 dolar seviyesinde” dedi.

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Yaklaşık 420 uçaklık sipariş planlarının sürdüğünü anlatan Murat Şeker, “Ultra-uzun menzilli uçakların 2027 sonundan itibaren filoya katılmasıyla Avustralya ve Güney Amerika’da bazı noktalara doğrudan uçuş imkânı elde edeceğiz” diye konuştu. Bu uçaklarla 17 saat kesintisiz uçuş yapma imkânlarının olacağını dile getiren Şeker, “Bu uçakları filoya kattıktan sonra Avustralya’da Sidney, Melbourne ve belki ilave destinasyonlar; Buenos Aires, tek seferde konmasız uçamadığımız Santiago (Şili), Lima (Peru) gibi şehirlere daha rahat ulaşabilme imkânımız olacak. Airbus A350’nin özel tasarlanmış versiyonlarıyla daha uzun hatlara İstanbul’u bağlayabilme imkânımız olacak” ifadelerini kullandı.

MALİYET BASKISI OLACAK

Bu senenin zorlu bir yıl olduğunu aktaran Şeker, 2026 yılında yakıttan kaynaklı çok ciddi bir maliyet baskısı içerisinde olacaklarını ancak bu savaşın yaz sonuna kadar uzamayacağı kanaatinde olduklarını söyledi ve ekledi: 2027 yılı ile ilgili beklentilerimiz güçlü. Bu sene toplamda belki yüzde 1-2 kadar kapasite artışı sunabileceğiz. Bütçelediğimiz miktar yüzde 7-8 civarındaydı. İnşallah bu seneyi az zararla, makul bir büyümeyle tamamlayıp kaldığımız yerden THY büyümesine devam edeceğiz.

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