Havayolu ulaşımında ‘yerli internet’ dönemi TÜRKSAT desteğiyle başlıyor. Bakan Abdulkadir Uraloğlu "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında THY filosuna da sunulması planlanıyor" diyerek yeni hizmetin detaylarını paylaştı. Uraloğlu, AJet'in 122 yolcu uçağı için testlerin başarıyla tamamlandığını söyledi.

TÜRKSAT’TAN UÇAK İÇİ İNTERNET HİZMETİ TÜRKSAT AŞ tarafından sunulacak yeni hizmet ile havayolu ulaşımında yeni dönem başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT AŞ.’nin uçak içi internet hizmeti sunacağını duyurdu. Uraloğlu "Bu yıl AJet uçaklarında başlayacak yüksek hızlı internet hizmetinin, 2027 yılında Türk Hava Yolları (THY) filosuna da sunulması planlanıyor" dedi.

TESTLER BAŞARILI AJet'in 122 yolcu uçağı için test ve montaj süreçlerinin gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, testlerin başarıyla tamamlandığını söyledi.

TÜRKSAT MÜHENDİSLERİ YAPTI Türkiye'nin yerli uydu altyapısının sivil havacılıkta etkin kullanımının mümkün hale getirildiğini ifade eden Uraloğlu, hizmet kalitesinin de garanti altına alınacağını belirtti. Uraloğlu şunları söyledi: Proje kapsamında geçen yıl analiz, tasarım ve uygulama süreçleri TÜRKSAT tarafından yerli ve milli imkanlarla başarıyla tamamlandı. Kullanıcıların etkileşimde bulunduğu ön yüz uygulamaları Turkish Technology tarafından geliştirilirken uydu ve karasal trafik yönetimi, internet paketi tanımlama, kredi kartıyla ödeme alma, faturalandırma ve kota yönetimi gibi entegrasyon ve veri yönetimi süreçleri TÜRKSAT mühendisleri tarafından yapıldı.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM Uraloğlu analiz ve dokümantasyon çalışmalarının tamamlandığını belirterek “Bu hizmetle birlikte yolcular, mesajlaşma, video konferans ve bulut tabanlı iş uygulamalarına uçuş boyunca kesintisiz erişebilecek. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli 'Yolcu Portalı' üzerinden internet paketi satın alma, kota takibi ve çok dilli destek hizmetleri sunulacak” dedi.

OPERASYONEL KULLANIMA HAZIR Derin Paket İncelemesi Sistemi'nin satın alma süreçlerinin tamamlandığı bilgisini veren Uraloğlu, "Yazılım geliştirme ve konfigürasyon hizmetlerinin kabulü ile sistem devreye alındı. Bunlara ek olarak faturalama, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-posta ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) entegrasyonları tamamlandı. Tüm paydaşların katılımıyla uçtan uca test süreçleri ve siber güvenlik testleri yönetilerek, sistem operasyonel kullanıma hazır hale getirildi” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası