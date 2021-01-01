Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliği, yılbaşı tatilinde kamu düzeni, güven ve asayişin sürdürülmesi ile pandemi sürecinde vatandaşların genel sağlığının korunması hususunda birtakım ek tedbirler aldı. Vali Ali Yerlikaya, dün saat 21.00’den başlayarak 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek sokağa çıkma kısıtlamasında, İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirlenen usul ve esasların, bugün, yarın ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacağını bildirdi.

Yerlikaya, kentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması olduğu üç günü huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, mağdur olmadan ihtiyaçlarınırahat bir şekilde karşılayabilmeleri için alınan ek tedbirleri şöyle açıkladı:

4 Ocak Pazartesi gününe kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere titizlikle uyulacak. İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda vatandaşların ve ilde bulunan turistlerin huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınacak.

İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek, acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesi sağlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığınca yangın ve benzeri tehlikelere karşı hertürlü hazırlık yapılacak ve teyakkuz halinde olunacak. Belediye, emniyet ve jandarma personelince görevlerin aksamaması için en üst seviyede hertürlü ek tedbirler alınarak, nöbet hizmetleri aksatılmadan yürütülecek. Covid-19 kapsamında trafik, zabıta ve vergi denetim elemanları ekipler hâlinde denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecek. Telefon arızaları ile elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kur