Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tosya Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilçeye bağlı Karaköy, Kuşçular ve Karabey köylerinin artan vaka sayıları nedeniyle karantinaya alındığı hatırlatılarak, yapılan kontrollerde köylerdeki vaka sayılarında yaşanan düşüş sebebiyle karantina uygulamasının sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Böylelikle Tosya’da üç köyde devam eden karantina uygulaması sonlandırılmış oldu.