Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Salı günü Ankara ve çevrelerinde havanın aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, yağışların yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor" denildi.