Alınan bilgeye göre, Alemdar Mahallesi Güçlü Sokak'ta M.Ş. (80), oğlu R.Ş. (45) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş, yanındaki tabancayla R.Ş'ye ateş ederek bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı R.Ş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli M.Ş. de ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
80 yaşındaki baba 45 yaşındaki oğlunu hastanelik etti
06.01.2021 - 20:00 | Son Güncelleme: 06.01.2021 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, babası tarafından silahla bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : babai oğul,haberler,
758047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758047.aspx
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