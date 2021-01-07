Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında çalışan E.Y. (30), durak önünde yürüdüğü sırada yoldan araçla geçen kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan E.Y'ye ilk müdahaleyi duraktaki arkadaşları yaptı. Ardından arkadaşları tarafından yaklaşık 50 metre mesafedeki özel hastanenin acil servisine götürülen E.Y, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.